Champions: lo svizzero Schaerer arbitra Viktoria Plzen-Inter

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Antonio Mateu Lahoz arbitrerà Rangers-Napoli, valida per la 2/a giornata del Girone A della Champions League, in programma martedì alle ore 21 sul terreno dell'Ibrox Stadium di Glasgow. Il giudice di gara spagnolo sarà assistito dai connazionali Pau Cebriàn Devis e Roberto del Palomar; il IV uomo sarà José Luis Manuera. Il tedesco Marco Fritz sarà al Var e il connazionale Bastian Dankert è stato scelto per fare l'Avar.

L'altro march che coinvolge una squadra italiana martedì, sempre alle 21, si disputerà sul terreno della Doosan Arena di Plzen fra il Viktoria e l'Inter. L'Uefa, per dirigere la sfida in programma nella Repubblica Ceca, ha scelto lo svizzero Sandro Schaerer, che sarà assistito dai connazionali Bekim Zogaj e Jonas Erni; il IV uomo sarà Lukas Faehndrich, con Fedayl San al Var e Lionel Tschudi in qualità di Avar. (ANSA).