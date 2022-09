Calcio: Vranckx "Milan grande, cercherò meritare occasione"

(ANSA) - MILANO, 11 SET - "Il Milan è un grande club che ha fatto la storia del calcio, con tanti grandi giocatori del passato. Ora sono qui e mi allenerò al meglio per meritarmi questa occasione": lo dice presentandosi a Milanello Aster Vranckx, uno degli ultimi acquisti del Milan, il giocatore acquistato per rinforzare il centrocampo dopo l'addio di Kessie.

A convincere Vranckx ad accettare la proposta rossonera è stata la volontà del Milan di investire sui giovani: "È stata una delle ragioni più importanti che mi hanno fatto venire qui.

Vedo che ci sono giovani talenti che stanno crescendo bene e l'anno scorso erano anche in Champions League". Poi il racconto del debutto in rossonero nella vittoria di ieri sera contro la Sampdoria: "Sono stati minuti difficili, eravamo in 10. Sono entrato con la mentalità di correre quanto c'era da correre per aiutare i miei compagni. Ho fatto del mio meglio, è stata una grande emozione". (ANSA).