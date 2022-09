Calcio: Sassuolo-Udinese 1-3

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 11 SET - L'Udinese si mantiene a sorpresa nell'élite della serie A centrando in casa del Sassuolo la quarta vittoria di fila. Dopo un buon avvio friulano arriva il gol del Sassuolo grazie a Frattesi. L'episodio che cambia il senso del match è l'espulsione da ultimo uomo di Ruan che costringe il Sassuolo in dieci nella ripresa. Decisivi i cambi operati da Sottil se non altro perché a segnare le tre reti sono stati due giocatori entrati dalla panchina, il portoghese Beto, autore di una doppietta, e Samardzic. (ANSA).