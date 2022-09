Monza: Stroppa dispiaciuto, critiche dalla prima giornata

(ANSA) - MONZA, 10 SET - "Non conosco le dinamiche interne, ma mi dispiace per l'uomo e per il professionista". Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, esprime solidarietà a Sinisa Mihajlovic, esonerato dal Bologna. L'allenatore biancorosso, a poche ore dalla partita di Lecce, dopo le rassicurazioni ricevute in settimana dall'amministratore delegato Adriano Galliani, si toglie un sassolino dalla scarpa: "Sulla mia posizione, sapevo a cosa andavo incontro. E la società stessa sapeva che nelle scelte dei giocatori che arrivavano, c'era un ritardo di condizione. Mi è dispiaciuto solo le critiche siano arrivate dopo la prima giornata". Domani in Salento. "Sono soddisfatto di come la squadra si sia espressa con l'Atalanta e della prestazione. A Lecce affrontiamo una squadra che ha sempre mantenuto uno standard di prestazioni importante. In casa è un avversario ancora più temibile e in salute, ma che in un certo senso potrebbe essere alla nostra portata. E vorrei rifare la prestazione fatta con l'Atalanta". (ANSA).