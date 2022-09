Calcio: Italiano, Guai abbatterci dobbiamo dare tutti di più

(ANSA) - ROMA, 10 SET - ''Non dobbiamo abbatterci né perdere la fiducia, ma reagire e cercare tutti di dare di più''. Così Vincenzo Italiano attraverso i canali ufficiali della Fiorentina, aspettando la trasferta di Bologna in programma domani alle 15. ''Se non siamo riusciti a conquistare i tre punti dopo alcune belle prestazioni - ha continuato il tecnico viola riferendosi in particolare alle gare pareggiate con il Napoli e la Juventus - significa che stiamo mancando in zona gol. Ma non è una questione che riguarda solo gli attaccanti bensì tutta la squadra. Comunque penso che continuando con queste prestazioni le cose dovranno per forza cambiare''. Oltre a Milenkovic è ancora indisponibile Nico Gonzalez per un problema al tallone che lo tormenta da tempo. (ANSA).