Calcio: Inter; Brozovic, vittoria veramente importante

(ANSA) - MILANO, 10 SET - "Quanto pesa la vittoria? Veramente importante, sapevamo che questa partita era tosta, vanno uno contro uno tutto il campo, era veramente importante vincere.

Siamo stati in difficoltà, era importante". Lo ha detto il centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic, intervistato da DAZN dopo la vittoria contro l'Inter. "Lavoriamo più duramente e intensamente, bisogna avere più gamba, alcune partite non siamo riusciti a fare le cose come sappiamo fare. Bisogna lavorare e andare avanti, bisogna vincere. Confronto dirigenza-squadra? Niente, abbiamo parlato e basta, non dico altro. Cori per Inzaghi dei tifosi? Per lui e tutti noi, per tutti quelli che tifano Inter, speriamo di vincere il più possibile". (ANSA).