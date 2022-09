Beach soccer: Europei: azzurre in finale contro la Spagna

(ANSA) - ROMA, 10 SET - Domani alla beach arena di Cagliari sarà di scena il derby mediterraneo tra Italia e Spagna, finale dell'Europeo di beach soccer femminile. La Nazionale nata neanche un anno fa al primo tentativo è infatti riuscita a conquistare una finale continentale, battendo l'Ucraina 3-1. Un exploit che ha pochi precedenti dato che nell'arco di un mese le Azzurre sono riuscite a qualificarsi anche ai World Beach Games di Bali 2023 e ai Giochi olimpici Europei.

Non ce l'ha fatta invece la nazionale maschile, che aveva di fronte un'impresa improba col Portogallo campione in carica, dato che il ct Del Duca ha dovuto fare a meno di tre giocatori a causa dello stop imposto dai gialli accumulati durante la fase a gironi. Gli azzurri hanno retto l'urto lusitano per un tempo ma poi hanno dovuto cedere il campo col punteggio a sfavore di 8-3 e domani faranno la finale per il terzo e quarto posto contro la Spagna. (ANSA).