Calcio: Toro; Paro "Juric sta meglio, controllo decisivo domani"

(ANSA) - TORINO, 09 SET - "Juric sta meglio, le cure stanno andando bene: fa un controllo proprio questa mattina, sarà decisivo per capire se ci sarà domani": il viceallenatore del Torino, Matteo Paro, dà aggiornamenti sulle condizioni del tecnico croato, fermato da una polmonite da lunedì scorso.

"Secondo me è dura vederlo a San Siro - ammette in conferenza stampa - anche se per lui è una sofferenza vedere le partite da casa: ci siamo confrontati per tutta la settimana e poteva seguire gli allenamenti". Domani ci sarà il big-match contro l'Inter: "Vivono un periodo un po' così, ma è una grande squadra e servirà una prestazione al 100% per 95 minuti - aggiunge Paro - oltre a un approccio intenso e giusto: ci concederanno sicuramente delle occasioni, dovremo avere cinismo per sfruttarle". (ANSA).