Ufficiale: Icardi in prestito al Galatasaray

(ANSA) - ROMA, 08 SET - L'ufficialità è arrivata in serata: con un tweet, pubblicato sulla propria pagina ufficiale, il Paris Saint-Germain ha comunicato di avere ceduto Mauro Icardi.

Il centravanti argentino, ex Inter e Sampdoria, ieri sera è sbarcato a Istanbul, oggi è stato sottoposto alle visite mediche, quindi ha firmato per una stagione con il Galatasaray, trasferendosi in prestito secco. (ANSA).