Regina: United con il lutto al braccio con la Real Sociedad

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Il Manchester United ha onorato la regina Elisabetta II, deceduta oggi in Scozia, scendendo in campo con il lutto al braccio nella sfida contro la Real Sociedad, valida per la 1/a giornata dell'Europa League.

L'inizio della partita è stato preceduto dal minuto di silenzio.

