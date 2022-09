Europa League: Ludogorets-Roma 2-1

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Ludogorets batte Roma 2-1 (0-0) in una partita della 1/a giornata del Girone C dell'Europa League disputata sul terreno dell'Huvepharma Arena di Razgrad (Bulgaria). I gol: nel secondo tempo per i padroni di casa Cauly al 27', per i giallorossi Shomurodov al 41' e ancora per i bulgari Nonato al 43'. (ANSA).