Conference League: Nizza-Colonia, inizio rinviato per incidenti

(ANSA) - PARIGI, 08 SET - Riunione di crisi all'Allianz Riviera di Nizza dopo i gravi scontri fra tifosi francesi e tedeschi prima di Nizza-Colonia di Conference League. Il tedesco ferito e trasportato in ospedale, secondo fonti locali, è gravissimo. Il fischio d'inizio dell'incontro è al momento rinviato.

Violenti scontri a Nizza attorno e all'interno dello stadio dell'Allianz Riviera prima dell'inizio del match di Conference League fra la squadra locale e i tedeschi del Colonia. Almeno un tedesco ferito è stato portato via da un'ambulanza, secondo quanto si apprende dai media locali. I tedeschi, già nelle ore precedenti la partita, avevano causato danneggiamenti nel centro della città, poi prima dell'inizio della partita - davanti allo stadio - sono cominciati lanci di bottiglie, di fumogeni e risse. La polizia è intervenuta a più riprese per tentare di separare i tifosi. Qualche minuto più tardi, gli scontri sono ripresi all'interno dello stadio, quando alcuni tifosi del Colonia con sciarpe e passamontagna a coprire il volto, sono usciti dalle tribune a loro riservate ed hanno invaso quelle dei tifosi di casa. Gli agenti sono stati costretti ad utilizzare anche i gas lacrimogeni per disperdere la folla. Fra i danneggiamenti segnalati in città, quelli alla statua di Apollo sulla place Masséna, e quelli ai danni del negozio di materiale sportivo del Nizza. (ANSA).