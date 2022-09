Calcio: Milan; Thiaw, sono ambizioso e penso di essere forte

(ANSA) - MILANO, 08 SET - "Mi pongo sempre degli obiettivi, sono ambizioso. Essere qui è già un grande risultato ma voglio continuare a crescere. Qui ho i migliori allenatori, ottimi compagni di squadra per crescere in ogni allenamento, giocando più partite possibili": Malick Thiaw si racconta, nella conferenza stampa di presentazione, lui che è uno degli ultimi acquisti messi a segno del Milan, difensore arrivato a titolo definitivo dallo Shalke 04.

"Penso di essere un giocatore forte: sono bravo nei contrasti, nei duelli aerei, nel muovere la palla e ho un fisico che mi aiuta", aggiunge con sincerità Thiaw che si dice orgoglioso di vestire la maglia rossonera. "Maldini? È un grande emblema. Il Milan ha sempre avuto ottimi difensori - ricorda - come Maldini e Nesta. Ai tempi non ero un difensore e seguivo anche Ronaldinho e Kakà, ma negli ultimi anni ho poi seguito diverse partite di Serie A e la conosco abbastanza". (ANSA).