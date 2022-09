Queiroz è il nuovo ct Iran, guiderà la Nazionale ai Mondiali

(ANSA) - ROMA, 07 SET - Carlos Queiroz è il nuovo ct dell'Iran: guiderà la nazionale asiatica ai Mondiali in Qatar di novembre-dicembre prossimi. Queiroz, classe 1953, ha già guidato dalla panchina la Nazionale iraniana fra il 2011 e il 2019. Ieri l'allenatore portoghese, vice dello scozzese sir Alex Ferguson durante l'epopea del Manchester United, si è recato a Teheran per firmato il nuovo contratto e diventare così il successore in panchina del croato Dragan Skocic. L'11 aprile scorso Queiroz si era dimesso da ct dell'Egitto. (ANSA).