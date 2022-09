Italiano: "Vogliamo onorare Conference andando avanti"

(ANSA) - ROMA, 07 SET - "Nei Playoff contro il Twente abbiamo rotto il ghiaccio, per l'inizio della fase a gironi arriviamo preparati, da domani comincia un mini-torneo con altre squadre, l'obiettivo è andare avanti il più possibile in questa competizione". Lo ha detto Vincenzo Italiano, alla vigilia della sfida contro i lettoni del Riga, in programma alle 18,45 allo stadio Franchi.

"L'approccio dovrà essere feroce e, fin da subito, dovremo mettere i campo le nostre qualità per complicare la vita agli avversari - ha proseguito l'allenatore della Fiorentina -.

Vogliamo onorare questa Conference che, pur non essendo la Champions o l'Europa League, è un torneo importante e difficile, che ci siamo meritati di giocare. Dovremo abituarci a scendere in campo ogni tre giorni, sarà uno sforzo nuovo, ma puntiamo a dimostrare a tutti la nostra forza. L'Atalanta al riguardo rappresenta un esempio per chi non è una grandissima squadra, ma vuol essere protagonista in tutte le competizioni".

Out per infortunio Milenkovic, squalificato Igor, in difesa esordirà Ranieri, rientrato dal prestito a Salerno. In porta, ha annunciato Italiano, questa volta toccherà a Gollini, rimasto in panchina contro la Juventus. (ANSA).