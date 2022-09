Nel successo del Barcellona, 5-1 sul Viktoria Plzen, c'è anche un record per Robert Lewandowski. Per il quale passano gli anni, cambiano le maglie ma lui continua a segnare. Infatti questa sera il polacco è diventato il primo calciatore ad aver realizzato una tripletta in Champions League con tre squadre diverse. Prima di oggi con il Barça lo aveva fatto nel Borussia Dortmund e nel Bayern Monaco.