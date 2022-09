Champions: Klopp,mi scuso con tifosi, problemi sono evidenti

(ANSA) - NAPOLI, 07 SET - ""Ho chiesto scusa ai tifosi. E' un volo lungo da Liverpool a Napoli, è stata una serata deludente e quindi sono andato da loro". Così Jurgen Klopp nel dopopartita di Napoli-Liverpool. Poi il tecnico cerca di analizzare i motivi di questa pesante sconfitta dei Reds. "I nostri problemi sono evidenti. Il Napoli ha giocato molto bene e noi molto male - dice Klopp -. Trascuriamo l'inizio con i due rigori concessi, ma da una situazione del genere e con questa atmosfera non è semplice rialzarsi. Non abbiamo giocato, non ricordo un solo minuto in cui siamo stati compatti o fatto contro-pressing. Il centrocampo era sempre slegato, i giocatori volevano fare le cose giuste ma non ci siamo riusciti". "Non è la prima volta quest'anno - sottolinea l'allenatore del Liverpool -, i motivi li conosco ma di certo avremmo dovuto fare meglio. Mi assumo io le responsabilità, ma ora devo rivedere la partita e dare i giusti messaggi ai giocatori". (ANSA).