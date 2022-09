Champions: il Chelsea esonera Tuchel, dopo ko con la Dinamo

Thomas Tuchel non e' più l'allenatore del Chelsea. La decisione, all'indomani della sconfitta della squadra londinese a Zagabria contro la Dinamo nella prima giornata di Champions, e' stata annunciata con una breve nota dal club. "A nome di tutto il Chelsea il club desidera esprimere la sua gratitudine a Thomas Tuchel e al suo staff per tutti i loro sforzi durante gli anni passati con noi - aggiunge sul suo sito il club londinese - Thomas avrà giustamente un posto nella storia del Chelsea dopo aver vinto la Champions League, la Supercoppa e la Coppa del Mondo". Ma "poiché il nuovo gruppo di proprietà ha raggiunto i 100 giorni dall'acquisizione del club e lavora al suo sviluppo, i nuovi proprietari ritengono che sia il momento giusto per effettuare questo cambio", aggiunge il Chelsea, concludendo che la squadra e' affidata allo staff tecnico in carica e che a breve sarà definito il nuovo allenatore.

Chelsea Football Club part company with Thomas Tuchel. — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 7, 2022