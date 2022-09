Calcio: Monza; Galliani a pranzo con Stroppa e squadra

(ANSA) - MONZA, 07 SET - Il Monza fa quadrato e ribadisce la volontà di proseguire lungo la via del lavoro, per uscire dalla crisi di risultati di queste prime cinque partite di campionato, in cui non sono stati raccolti punti. Nella giornata di oggi, l'amministratore delegato Adriano Galliani si è recato a Monzello per pranzare insieme alla squadra e allo staff tecnico, ribadendo la vicinanza e il supporto al lavoro del gruppo e dell'allenatore, Giovanni Stroppa. Per il quale già all'indomani della sconfitta interna contro l'Atalanta, la società si era premurata di ribadire come non fossero in vista avvicendamenti tecnici, riecheggiati sulla stampa: "Abbiamo affrontato 5 delle prime 6 squadre in classifica, non dobbiamo dimenticarlo", erano state le parole di Galliani all'ANSA. "La squadra sta comunque dando segnali di crescita". (ANSA).