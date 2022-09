Bologna: confronto fra i dirigenti e la squadra

Il Bologna si è ritrovato questo pomeriggio a Casteldebole per iniziare a preparare la sfida con la Fiorentina. E' il primo giorno senza Sinisa Mihajlovic, esonerato nella giornata di ieri. L'allenamento è diretto dal tecnico della Primavera rossoblù Vigiani, ma inizia in ritardo.

È infatti in corso un faccia a faccia tra l'ad rossoblù Claudio Fenucci, il responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori, il diesse Marco Di Vaio e la squadra, dopo le ultime convulse ore e la decisione di sollevare dall'incarico il serbo.

La società cerca un sostituto: Claudio Ranieri è la prima pista, battuta fin dalla serata di ieri. Oggi dovrebbero esserci contatti anche con Thiago Motta, con il club che pondererà poi la scelta del nuovo tecnico.