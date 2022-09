Atalanta, 5-1 al Sant'Angelo in amichevole

(ANSA) - BERGAMO, 07 SET - L'Atalanta, schierando le seconde linee tra cui i subentrati a Monza, ha battuto 5-1 il Sant'Angelo (serie D) allenato da Alessio Pala, che da tecnico vinse due scudetti in nerazzurro negli Allievi Nazionali (2002 e 2005), nell'amichevole in sede al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia davanti a circa 300 spettatori alla ripresa della preparazione in vista della Cremonese. A segno, nel primo tempo, due volte Scalvini di testa (14' e 19'), ribadendo in porta sotto la traversa la punizione di Boga rimbalzata sulla linea e correggendo l'angolo da destra di Boga spizzato da Omar, e De Nipoti (36'), questi ultimi Primavera utilizzati insieme a Del Lungo, Roaldsoy, Omar, Muhameti, Stabile e Regonesi, inserendosi per l'appoggio di sinistro. Nel secondo, arrotondano Maehle (5') al volo su cross da sinistra di Zortea e, dopo il gol della bandiera (17') di Silla, Boga (a ruota di un secondo montante su punizione) al 22' su rigore per fallo di Moracchioli su Zortea.

Scarico per i titolari di lunedì, differenziato per Djimsiti (frattura del perone sinistro), Zapata (lesione al semimembranoso sinistro) e Muriel (dolore al collaterale del ginocchio sinistro), l'unico recuperabile prima della sosta.

(ANSA).