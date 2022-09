Spalletti operato per frattura della clavicola

(ANSA) - NAPOLI, 06 SET - Luciano Spalletti è stato operato ieri a Milano a seguito della rottura di una clavicola riportata in un incidente avvenuto domenica mattina mentre si recava nel Centro Tecnico di Castel Volturno. I dettagli di quanto è accaduto sono stati raccontati dallo stesso allenatore del Napoli durante la conferenza stampa di presentazione della partita di Champions contro il Liverpool in programma domani sera al Maradona.

''Avvertivo dolore - ha spiegato il tecnico - ed allora è stata fatta una radiografia e si è scoperto che avevo subito la frattura della clavicola. Lo staff sanitario si è messo in contatto con il primario della Traumatologia della clinica Humanitas di Milano. Sono partito in nottata sono stato operato in giornata''.

''Sono stato dimesso ieri sera alle 19 - ha concluso Spalletti - e con un amico sono tornato a Castel Volturno questa notte. Ho saltato solo allenamento di ieri''. (ANSA).