Oggi è in programma il confronto fra Mihajlovic e il Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 06 SET - Faccia a faccia in programma, oggi a Casteldebole, tra la dirigenza del Bologna e Sinisa Mihajlovic. L'argomento è il possibile divorzio tra il tecnico e la società, preoccupata dall'andamento di questo inizio di stagione. Tre i punti messi in cascina dalla squadra rossoblù, frutto di 3 pareggi con Verona, Salernitana e Spezia, prestazioni contraddistinte dalla sofferenza dalla squadra, che in estate ha lavorato in ritiro senza il tecnico, alle prese con le cure.

Il Bologna pensa all'esonero e intende discutere la possibilità di una risoluzione consensuale del contratto con buonuscita, dal momento che il tecnico non pare intenzionato alle dimissioni. (ANSA).