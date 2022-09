Champions: l'Inter lancia la sfida al Bayern pigliatutto

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Il Bayern Monaco, secondo gli esperti Sisal, parte favoritissimo a 1,85 rispetto al 3,90 dell'Inter, con il pareggio offerto alla stessa quota. La storia racconta di un bilancio in perfetta parità tra le due formazioni ma con una curiosità: né Inter né Bayern hanno sconfitto la diretta avversaria tra le mura amiche. Nonostante due monumenti come Kahn e Handanovic, difficilmente uno dei due rimarrà imbattuto tanto che il Goal, a 1,47, appare molto probabile. Se il ribaltone, a 5,50, non è da escludere, ecco che il risultato esatto di 2-1 pagherebbe 14 volte a favore dell'Inter mentre quello per il Bayern si gioca a 8,75. Lautaro guida l'attacco nerazzurro, un suo gol è offerto a 3,00, ma Edin Dzeko sa come si segna ai bavaresi: il numero 9 dell'Inter ha timbrato quattro volte in carriera contro i rossi e la quinta marcatura è data a 3,50. Partito Lewandowski per Barcellona, Mané è il pericolo numero uno per la difesa interista: l'ex attaccante del Liverpool primo marcatore è dato a 6,50. Proprio i 'Reds' di Klopp saranno di scena domani sera al Maradona per la prima stagionale del Napoli in Champions. Gli esperti Sisal vedono il Liverpool decisamente favorito a 1,95 contro il 3,75 dei padroni di casa e dell'eventuale pareggio. Si sfidano il miglior attacco della Serie A e il secondo reparto offensivo della Premier: normale che l'Over, a 1,65, si faccia preferire all'Under, dato a 2,10. Il bilancio dei precedenti è in perfetta parità e la formazione del Merseyside non ha mai espugnato lo stadio del Napoli. Un gol da fuori area, offerto a 3,00, è nelle corde della sfida mentre bisogna stare attenti agli interventi perché gli arbitri sono meno inflessibili e un'espulsione si gioca a 5,25. Con Osimhen in dubbio, Spalletti si potrebbe affidare a Giovanni Simeone per scardinare la difesa del Liverpool: il gol del Cholito, che ha già fatto male ad Alissonin due occasioni, è in quota a 4,00. Klopp invece si affida come sempre a Momo Salah e alla scaramanzia: infatti in tutte e tre le gare in cui il fenomeno egiziano ha segnato al Napoli, poi la sua squadra ha portato a casa la vittoria. Il gol numero 4 agli azzurri di Salah è offerto a 2,50. (ANSA).