Calcio: Bologna-Mihajlovic, incontro nel pomeriggio a Roma

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Si terrà nel pomeriggio a Roma il faccia a faccia tra il tecnico del Bologna e la dirigenza.

Mihajlovic è rientrato nella sua casa della capitale ieri, al termine dei controlli medici programmati a Bologna e i vertici del club sono in viaggio per raggiungerlo e discutere del futuro.

Oggi giornata libera per la squadra, che attende l'esito del confronto per conoscere chi dirigerà la ripresa degli allenamenti in programma domani. (ANSA).