2-0 a Romania;Italia donne qualificata a Mondiali

(ANSA) - ROMA, 06 SET - La nazionale di calcio femminile riesce lì dove hanno fallito gli uomini: qualificarsi per i Mondiali. Nello specifico, quelli di Australia-Nuova Zelanda 2023 grazie al successo di oggi per 2-0 sulla Romania in una partita delle qualificazioni giocata al 'Paolo Mazza' di Ferrara. Le reti delle azzurre sono state segnate da Valentina Giacinti e Lisa Boattin, e per l'Italia donne è stata la seconda qualificazione consecutiva ai Mondiali. Un risultato storico, visto che mai le azzurre erano riuscite a farlo nella loro storia. (ANSA).