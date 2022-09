Galtier, Psg non favorito, ma vogliamo la Champions

(ANSA) - TORINO, 05 SET - "Non è vero che siamo i favoriti, ogni anno ci sono 8-9 squadre che potenzialmente potrebbero trionfare in Champions: ma vogliamo provare a vincere": così il tecnico del Psg, Cristophe Galtier, alla vigilia dell'esordio contro la Juventus. "Affrontiamo una formazione difficile da battere, hanno tanta esperienza - dice sui bianconeri - e hanno anche Vlahovic in attacco: Allegri dice che il loro avversario è il Benfica, ma ha la malizia tipica dei tecnici italiani".

