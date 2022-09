Champions: Psg-Juventus, Di Maria non è tra i convocati

(ANSA) - TORINO, 05 SET - Non c'è Angel Di Maria tra i 22 convocati da Massimiliano Allegri per la trasferta di Parigi contro il Psg. L'argentino salta quindi l'attesa sfida da ex ai campioni di Francia, in programma domani sera, dopo la botta a un polpaccio rimediata nel primo tempo di Fiorentina-Juventus.

Per questo motivo Di Maria, che aveva già riportato una lieve lesione muscolare dopo la prima di campionato, era stato sostituito nell'intervallo al 'Franchi'. (ANSA).