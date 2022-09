Champions: il francese Turpin arbitrerà Inter-Bayern Monaco

(ANSA) - ROMA, 05 SET - Clément Turpin arbitrerà la sfida fra l'Inter e i tedeschi del Bayern Monaco, valida per la 1/a giornata del Gruppo C della Champions League, in programma mercoledì sera (ore 21) sul terreno dello stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il direttore di gara francese sarà assistito dai connazionali Nicolas Danos e Cyril Gringore; il IV uomo designato dall'Uefa è Ruddy Buquet, con Jérome Brisard al Var e Willy Delajod in qualità di Avar.

L'altra sfida di mercoledì sera, alle ore 21, valida per il Gruppo A e in programma sul terreno dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli fra la squadra di casa e il Liverpool, è stata affidata allo spagnolo Carlos del Cerro Grande, assistito dai connazionali Pau Cebriàn Devìs e Guadalupe Porras Ayuso; il IV uomo sarà Cesar Soto Grado, con Alejandro Hernàndez al Var e Xavier Estrada Ferandez come Avar. (ANSA).