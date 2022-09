Champions: Calabria, deve essere questa la casa del Milan

(ANSA) - MILANO, 05 SET - "Ci siamo preparati molto bene, abbiamo lavorato molto bene in questi mesi e siamo cresciuti tanto. La Champions deve essere la nostra casa, siamo prontissimi per domani": è la carica di Davide Calabria, capitano del Milan, in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro il Salisburgo.

"L'anno scorso abbiamo avuto uno dei gironi più difficili della storia ma abbiamo comunque fatto bene. Ora vedo la squadra più matura. In Italia fatichi a trovare partite di questo livello, con questo ritmo, ma siamo pronti. Non vedo l'ora di domani", racconta Calabria che poi non nasconde la lunga strada da fare per il club rossonero prima di poter vincere la Champions League. "Ci sono squadre più pronte anche a livello economico e serve anche questo potere. Noi daremo il massimo. Un giorno punteremo a vincerla, ora ragioniamo partita per partita". (ANSA).