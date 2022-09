Salernitana: Nicola, stiamo tenendo ritmi importanti

(ANSA) - SALERNO, 04 SET - "Domani affrontiamo un avversario difficile che ha un gioco consolidato negli anni. L'Empoli ha grande capacità di produrre gioco, fa del palleggio e del gioco in verticale un suo punto di forza ma come tutte le squadre ha dei punti deboli che dovremo essere bravi a colpire". Così l'allenatore della Salernitana, Davide Nicola ha presentato la sfida in programma domani alle 18.30 allo stadio Arechi. "Sarà la terza partita in una settimana e c'è molta curiosità perché stiamo tenendo ritmi importanti - ha sottolineato -. Ogni partita ci conosciamo e scopriamo sempre di più, dobbiamo imparare ad utilizzare strategie diverse e funzionali all'avversario e al momento della gara. Stiamo lavorando per migliorare costantemente noi stessi, vogliamo completare la nostra identità e costruire sicurezza sul gioco". (ANSA).