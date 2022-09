Monza alla prova Atalanta, Stroppa "sarà gara di duelli"

(ANSA) - MONZA, 04 SET - Nonostante gli zero punti in classifica, l'allenatore del Monza, Giovanni Stroppa, vede il bicchiere mezzo pieno alla vigilia della sfida con l'Atalanta allo U-Power Stadium. "Sono molto contento del mercato, la squadra si è completata e ci ha dato la possibilità di alzare il livello di allenamenti quotidiani - afferma il tecnico della neopromossa -. Non è un caso che da due giorni ci stiamo allenando molto bene e sono molto contento. Non mi sottraggo alle mie responsabilità, ma rifarei tutto quel che ho fatto.

Anche perché il nostro è stato un lavoro di rincorsa per avere la squadra al completo".

In vista di domani, D'Alessandro è sulla via del recupero, ma non sarà disponibile, così come Carboni e Andrea Ranocchia.

"L'Atalanta sta cambiando fisionomia negli interpreti, ma non cambia il suo approccio. Ed è una squadra sempre fresca, visto che non ha impegni con le coppe. Sarà una partita fisica e di duelli, per certi versi come era stata contro il Torino".

(ANSA).