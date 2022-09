Premier: finisce senza vincitori il derby di Liverpool

(ANSA) - ROMA, 03 SET - Finisce senza vincitori il derby di Liverpool fra l'Everton di Frank Lampard e i 'Reds' di Juergen Klopp. A Goodison Park finisce anche senza reti e la divisione della posta in palio. Il Liverpool vede aumentare così il ritardo dal vertice della classifica della Premier League: dopo 6 giornate, i 'Reds' hanno 9 punti, l'Arsenal capolista 15 e una partita in meno, il Manchester City 13 e il Tottenham 11 (anche loro con una partita da giocare). L'Everton sale a 4 lunghezze ed è per il momento al 14/0 posto. (ANSA).