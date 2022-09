Pioli "Milan mi stupisce, sono allenatore felice"

(ANSA) - MILANO, 03 SET - "I nostri avversari volevano dimostrare di essere superiori per tanti motivi, sono contento che abbiamo vinto ma mi è piaciuta tantissimo la squadra, per 70 minuti abbiamo giocato da grande squadra e poi ci siamo rilassati un po' e rischiato. Alleno dei ragazzi che continuano a stupirmi per la loro energia, voglia di stare insieme, voglia di migliorare: sono un allenatore felice": è la soddisfazione di Stefano Pioli, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria del suo Milan nel derby per 3-2.

In gol Leao con una doppietta che raccoglie i complimenti di Pioli - "ha talento ed è intelligente" - poi meriti anche a Maignan, strepitoso nel mantenere il vantaggio dei rossoneri.

"Se la squadra mi sorprende, lui non mi sorprende più. Ho una considerazione di Mike… Anche come persona, di uno spessore incredibile. Chiaramente se abbiamo fatto così bene è perché abbiamo giocatori di alto livello: Maignan è un di quelli".

