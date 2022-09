Napoli: Spalletti, Kvara? Non sono sorpreso

(ANSA) - ROMA, 03 SET - "Kvaratskhelia lo accolsi a casa mia per la prima volta mesi fa, gli offrii un tè. Non sono rimasto sorpreso di lui, è uno molto tecnico, che sa pulire qualsiasi pallone. Con gli acquisti suoi e di Kim siamo stati bravi a sostituire chi ci era stato portato via". Lo ha detto Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, a Sky Sport nel post partita contro il Napoli.

"Kvara aveva giocato in Russia, di lui ci avevano parlato molto bene. Poi c'è sempre qualche perplessità quando porti stranieri da noi, noi siamo particolari in tutto...". Una battuta anche sul difensore coreano, oggi in gol: "Un giorno nello spogliatoio l'ho visto che ripeteva da solo 'sali, fermo, scatta'", sorride il mister partenopeo. (ANSA).