Liga: Real Madrid batte Betis, è solo in vetta

(ANSA) - ROMA, 03 SET - Grazie ai suoi due brasiliani Vinicius e Rodrygo, il Real Madrid ha battuto 2-1 il Betis Siviglia nella quarta giornata di Liga, Lega, portandosi in testa alla classifica davanti proprio agli andalusi, finora sempre vittoriosi proprio come i campioni in carica.

Vinicius ha aperto le marcature al 9', ma poco dopo Sergio Canales ha pareggiato. Nella ripresa, al 20', Rodrygo ha riportato avanti la squadra di Carlo Ancelotti, che così può guardare con serenità al prossimo l'esordio in Champions, contro il Celtic Glasgow. "La squadra sta attraversando un buon momento, ha molta fiducia - ha detto Ancelotti -. Martedì avremo la partita più importante della prima parte della stagione.

Affronteremo una squadra che sta andando alla grande e sarà molto difficile". (ANSA).