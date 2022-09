Calcio: Cremonese; Alvini, aspettiamo che Dessers si sblocchi

(ANSA) - CREMONA, 03 SET - 'Affrontiamo un'altra squadra tosta, che lo scorso anno ha finito il campionato nella parte sinistra della classifica. Ma ci siamo preparati bene e vogliamo fare un grande match'. Mister Massimiliano Alvini è pronto per la sfida contro il Sassuolo di domani. 'I nuovi Meitè e Hendry non sono stati convocati, ma ho una rosa ampia e i ragazzi sanno di poter far bene, sempre seguendo la nostra filosofia di calcio. Giocheremo con il vertice alto a centrocampo, aspettiamo il primo gol di Dessers che in questo momento ha smania di sbloccarsi. Quando riuscirà a farlo tutto sarà più semplice'.

(ANSA).