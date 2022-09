Torino: Vagnati, Leicester non ha fatto partire Praet

(ANSA) - TORINO, 02 SET - "Ci abbiamo provato, ma il Leicester non ha fatto partire Praet: questo è il motivo per il quale non è arrivato": il dt del Torino, Davide Vagnati, spiega il mancato ritorno del belga in granata. "Non mi piace dire se siamo più o meno forti, non do nemmeno voti - aggiunge il dirigente granata - e spero di migliorare i risultati dello scorso anno".

Ora si apre la partita sul rinnovo del contratto di Lukic in scadenza nel 2024: "Qualche settimana fa ha avuto un colpo di calore (ride, ndr), ma è un giocatore importantissimo per noi: ne stiamo parlando e vediamo come si evolve la situazione".

Anche lo stesso Vagnati ha il contratto in scadenza: "Mi piacerebbe continuare perché vedo che si può crescere, qui ci sono ampi margini di miglioramento". (ANSA).