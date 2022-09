Napoli: Spalletti, ho ambizioni ma non garantisco niente

(ANSA) - NAPOLI, 02 SET - "Sono felicissimo di essere ancora l'allenatore del Napoli. Le mie ambizioni sono di un livello tale che non so se gli altri ci possono arrivare con il pensiero. Ma non garantisco niente. Se volete, il Napoli lo alleno volentieri". Luciano Spalletti in conferenza stampa torna sul tema delle aspettative dell'ambiente e su ciò che si sente o meno di poter garantire ai tifosi.

"Voglio sviluppare un grande gioco - prosegue - piacevole per gli sportivi di palato fine come quelli del Napoli. Non mi garba morire ma campare e non per aria, ma per terra. E invece o vinci o hai fallito. I calciatori andati via e quelli arrivati li conosciamo. C'è da riorganizzare questa squadra. L'anno scorso si è ribaltata una gara dopo un'altra sotto tono. Le personalità erano quelle lì". "Questo percorso di crescita - conclude - si può fare più velocemente o più lentamente ma è chiaro che avevamo bisogno di un po' di tempo per diventare un gruppo di calciatori come quello dell'anno scorso. Io lo avevo messo in conto". (ANSA).