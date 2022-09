Milan: Pioli, questo derby sarà una battaglia

(ANSA) - MILANO, 02 SET - "Non conta come ci si arriva, ma come si gioca: l'abbiamo preparata per giocarla al meglio. Non ci sono favoriti. C'è molta rivalità e si affrontano due squadre che vorranno vincere. Sarà una battaglia, nel senso giusto del termine": lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia del derby.

Domani sarà ancora Giroud a guidare l'attacco anche perché Origi "sta meglio, è un rientro importante ma partirà dalla panchina", annuncia Pioli. Nell'Inter non ci sarà Lukaku, infortunato. "L'anno scorso - ricorda l'allenatore rossonero - abbiamo giocato contro un'Inter senza Lukaku. Sono sicuro che si prepareranno con grande attenzione ma anche noi". (ANSA).