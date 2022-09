Malagò "Serie A cresciuta, ma non so se basta in Europa"

(ANSA) - ROMA, 02 SET - "La mia sensazione è che tutte le squadre si siano rafforzate, alcune più di altre, ma il livello tecnico è salito". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato così della nuova Serie A, a margine della presentazione al Salone d'Onore della settima edizione del torneo di calcio 'La Passione di Yara'. "Ora non so se il miglioramento sia sufficiente per compensare il gap nei risultati nelle coppe europee - ha proseguito il presidente del Coni - Ma fa riflettere che, anche se con tutte le formule usate, l'Italia in questo mercato abbia speso quasi il doppio di altri tre campionati di riferimento, come quello tedesco, francese e spagnolo. Speriamo che anche se alcune operazioni sono dei pagherò siano state scelte corrette perché i bilanci delle società, salvo qualcuno, non si possono permettere chissà quali errori". (ANSA).