Lega Pro; Ghirelli 'riparte la fabbrica dei sogni'

(ANSA) - ROMA, 02 SET - "Da domani riparte la fabbrica dei sogni, il calcio che fa bene al paese" , lo ha detto Francesco Ghirelli, presidente della Lego Pro, durante la conferenza stampa di presentazione della partnership tra la Serie C e l'Aeronautica Militare parlando della ripresa del campionato in programma per domani. "Questa partnership doveva essere presentata al Coni diverso tempo fa, ma sappiamo cosa è successo. Abbiamo giocato una partita difficilissima una delle più dure che abbia mai vissuto - ha continuato il presidente della Lega Pro riferendosi ai casi di Teramo e Campobasso che hanno fatto slittare il via della stagione - Una vicenda, però, che ha messo in risalto quanto la Lega Pro ci metta sempre la faccia nelle cose che fa. Finalmente si ricomincia a giocare e lavoreremo anche per migliorare gli stadi in un'ottica di una nuova centralità urbana perché il calcio può aggregare, mettendo in campo servizi come quello che presentiamo oggi, ma può servire anche a digitalizzare e a far crescere il Paese".

(ANSA).