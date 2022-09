Dazn, al via 'Kick off' e 'Tutti bravi dal divano'

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Il calcio raccontato al di là dei 90 minuti di gioco: con questa premessa, Dazn rilancia - e raddoppia - i programmi dedicati alla Serie A, che intratterranno i tifosi dal venerdì al lunedì. Si parte con Kick off, un assaggio del weekend calcistico, al via oggi alle 19 e in programma ogni venerdì sera, che sarà condotto da due volti noti di Dazn Marco Cattaneo e Federica Zille e sarà ricco di notizie, approfondimenti, interviste, estratti di conferenze stampa e ovviamente tanti confronti con gli ospiti in collegamento con lo studio.

Il sabato sera sarà invece il turno di 'Tutti bravi dal divano', la cui conduzione è affidata a Marco Russo e Marco Parolo, accompagnati in studio da Valon Behrami, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo. Esordio domani, dalle 20:00 fino alla tarda serata e oltre il termine delle partite, con il suo spin-off Players Only, una chiacchiera libera e informale tra soli ex giocatori, che vedrà Parolo insieme a Behrami, Matri e Montolivo in un momento esclusivo, in cui l'esperienza calcistica diventa protagonista della scena.

"Il nostro obiettivo - spiega la Senior vice president content southern Europe Dazn, Ughetta Ercolano - è di continuare ad arricchire il racconto andando oltre i 90 minuti della partita, tenendo compagnia ai tifosi in ogni momento con notizie, approfondimenti, immagini, racconti esclusivi e molto altro. Per questo motivo, abbiamo voluto raddoppiare i programmi in diretta, aggiungendo due nuovi momenti al venerdì e al sabato agli appuntamenti della domenica, "Sunday Night Square", e del lunedì, "Supertele - Leggero come un Pallone". (ANSA).