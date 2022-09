Calcio: Serie A; Lazio-Napoli, Spalletti sfida l'ex Sarri

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Dopo il turno infrasettimanale, si torna in campo per la quinta giornata di Serie A e con un sabato che regalerà grandi partite. L'ultima, quella delle 20.45, vedrà il ritorno di Luciano Spalletti all'Olimpico - anche se per affrontare la Lazio - e la sfida tra Maurizio Sarri e il suo passato. Reduci dai pareggi contro Sampdoria e Lecce, Lazio e Napoli sono chiamate a rispondere alle primissime della classifica: le quote Snai sono in sostanziale equilibrio, con il Napoli favorito a 2,35, la vittoria della Lazio a 2,90 e il pareggio più in alto, a 3,50. L'enorme potenziale offensivo delle due squadre, con Immobile da una parte e Osimhen e Kvaratskhelia dall'altra, lascia però pensare a una partita spettacolare: Over a 1,65 e Goal a 1,50 partono nettamente in vantaggio rispetto all'Under a 2,15 e al No Goal addirittura a 2,40.

Poche ore prima di Lazio-Napoli, sabato alle 18, toccherà al derby di Milano, che si gioca in casa del Milan, anch'esso come Lazio e Napoli reduce da un pareggio nell'infrasettimanale, in casa del Sassuolo. L'Inter, invece, aspettando gli impegni di Atalanta e Roma, con una vittoria avrà la possibilità di andare a dormire in testa alla classifica. La lavagna è in equilibrio quasi perfetto: Inzaghi a 2,65 si fa preferire a Pioli a 2,75, con il segno «X» che sembra il meno probabile, a 3,25. Senza Lukaku, infortunato, a guidare la lista dei marcatori più probabili sono Giroud e Lautaro Martinez a 3,00; subito dietro, Dzeko e Leao a 3,50. (ANSA).