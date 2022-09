Monza: arriva Izzo in prestito dal Torino

(ANSA) - MONZA, 01 SET - Dopo aver chiuso per Giangiacomo Magnani, in uno scambio di prestiti con Andrea Barberis, che giocherà a Verona, il Monza utilizza l'ultimo giorno di mercato per aggiudicarsi un altro difensore. Si tratta di Armando Izzo, che arriva in prestito dal Torino.

I brianzoli, peggior classifica della serie A dopo le prime 4 giornate, puntellano così il reparto difensivo, che ha dovuto fronteggiare il grave infortunio di Andrea Ranocchia e lo stop di Pablo Marì. Per Izzo, 30 anni, 104 partite in maglia granata, si era inizialmente ipotizzato lo scambio di prestiti col biancorosso Mattia Valoti, che però non è poi rientrato nella trattativa. (ANSA).