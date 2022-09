Calcio: Monza; in arrivo Magnani dal Verona

(ANSA) - MONZA, 01 SET - Nuovo innesto per il pacchetto difensivo del Monza. Sta per concretizzarsi l'arrivo in biancorosso di Giangiacomo Magnani, difensore classe '95 del Verona, sin qui ancora non utilizzato nel campionato in corso.

Magnani è il giocatore chiamato a puntellare una difesa, quella brianzola, che dopo il grave infortunio ad Andrea Ranocchia durante la gara con il Napoli, si è ritrovata a corto di uomini e alternative. Per Magnani, scambio secco di prestiti con il centrocampista Andrea Barberis, capitano in due delle quattro partite giocate sin qui dai brianzoli in questa stagione d'esordio nella massima categoria. (ANSA).