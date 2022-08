Salernitana, in arrivo l'attaccante Piatek

(ANSA) - NAPOLI, 31 AGO - La Salernitana si appresta ad ufficializzare un altro colpo in entrata, il quindicesimo di questa sessione estiva di calciomercato messo a segno dal direttore sportivo Morgan De Sanctis. Il club granata ha raggiunto l'intesa per l'ingaggio di Krzysztof Piatek.

L'attaccante polacco arriverà in prestito con diritto di riscatto dall'Herta Berlino. Il calciatore, che era stato corteggiato dalla Salernitana già nel mese di luglio, è atteso in Italia nelle prossime ore. Secondo quanto apprende l'ANSA raggiungerà direttamente Bologna dove domani sera i campani scenderanno in campo alle 20.45.

Il calciatore, tuttavia, non sarà disponibile per l'impegno in terra emiliana. Con l'ingaggio di Piatek la Salernitana potrà contare su un attacco ben assortito: oltre al polacco Nicola avrà a disposizione anche Dia, Bonazzoli, Botheim, Ribery e Valencia. (ANSA).