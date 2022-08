Monza: Rovella in prestito dalla Juve per un anno

(ANSA) - MONZA, 31 AGO - Nicolò Rovella è un giocatore del Monza. In mattinata, le visite mediche alla clinica Columbus, poi a casa di Galliani per la firma del contratto con la formula del prestito secco per un anno. Rovella, 20 anni, sbarca in Brianza dopo una trattativa condotta per diverse settimane con la Juventus, che aveva congelato l'affare in attesa di sviluppi su Leandro Paredes, ora in arrivo dal Psg. Rovella in giornata è stato salutato anche dal suo ormai ex compagno di squadra in bianconero, Nicolò Fagioli, che sui social gli inviato il proprio "In bocca al lupo". "A presto" è stata la risposta del neobiancorosso. (ANSA).