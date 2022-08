Manchester United: Ten Hag ribadisce, conto su Ronaldo

(ANSA) - MANCHESTER, 31 AGO - "Se per questa stagione conto su Ronaldo? E' chiaro, ovvio. Come ho detto, servono giocatori di qualità".

In conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Leicester, l'allenatore del Manchester United, Erik Ten Hag, risponde così all'ennesima domanda su CR7 e il desiderio del portoghese di andarsene.

"Andremo avanti da settembre a gennaio con questo gruppo", ha aggiunto Ten Hag, secondo il quale dopo l'arrivo di Antony dall'Ajax e il prestito del portiere del Newcastle Martin Dubravka "ci sarà "la fine (della finestra di mercato dello United ndr), a meno che non venga fuori per noi un'opportunità eccezionale, perché come top club dobbiamo essere sempre vigili". (ANSA).