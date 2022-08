Calcio: Torino; Juric, nostra rosa è ancora incompleta

(ANSA) - TORINO, 31 AGO - "Siamo ancora incompleti, a centrocampo e in attacco non abbiamo alternative": il tecnico del Torino, Ivan Juric, commenta la situazione della sua rosa a 24 ore dalla fine del mercato. "Non parlo di Praet, è un giocatore del Leicester" aggiunge il tecnico su uno degli obiettivi granata. Domani ci sarà la trasferta di Bergamo: "L'Atalanta è pronta per fare grandi cose, appena esplodono mangeranno in testa a tutti - i complimenti di Juric alla formazione di Gasperini - ma noi vogliamo continuare con grande positività. Radonjic non si è allenato per tutta la settimana e Singo non ci sarà per un problema al tendine, Lukic si è allenato e può tornare titolare". (ANSA).